Jul 2, 2025 10:50 PMClock
عدل وأمن
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تشكيل عصابة سلب واتجار بالأسلحة ومخدرات.. توقيفات في بيروت والضاحية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة بيروت المواطنَين (م.ر.) و(م.غ.)  المطلوب توقيفهما بجرائم مختلفة منها: تشكيل عصابة سلب بقوة السلاح، الاتجار بالأسلحة الحربية، تعاطي المخدرات، إطلاق النار. وضبطت في حوزتهما كمية من المخدرات.

كما وأوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية المواطن (م.ز.) كونه مطلوب توقيفه بجرائم مختلفة منها: إطلاق النار وإصابة أحد العسكريين، تعاطي المخدرات وترويجها، السرقة، فرض خوات وافتعال إشكالات.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

 

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