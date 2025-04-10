المركزية- أصدر مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، برقية ألغى بموجبها فصل بعض الضباط من مراكزهم السابقة وفصلهم الى مراكز جديدة:

العميد ابراهيم بيرم، مساعد اول لقائدة وحدة الدرك الاقليمي

المقدم داني حداد، رئيس فرع العديد والتدريب في رئاسة الخدمات الاجتماعية

النقيب عامر سيلفا، رئيس فرع العديد في رئاسة الادراة المركزية

العميد خالد الايوبي مساعد ثاني لقائد وحدة جهاز امن السفارات والادرات والمؤسسات العامة

العميد خالد السبسبي، رئيس شعبة التحقيق والتفتيش

العميد حسين عبدالله ، رئيس قسم الشكاوى والتحقيقات في المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي

العميد وليد حرفوش، مساعد ثاني لوحدة الدرك الاقليمي

العميد جهاد عربس، رئيس فرع الادارة في قيادة وحدة الدرك الاقليمي

العميد مصطفى الايوبي، مساعد اول لرئيس الادارة المركزية

العميد كمال بعليكي، مساعد اول لوحدة الشرطة القضائية

العميد جهاد صليبا، رئيس قسم التفتيش في المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي

العميد وسام صليبا، مساعد اول لرئيس الخدمات الاجتماعية

العميد سعدالله سمروط، مساعد اول لقائد معهد قوى الامن الداخلي

العميد الركن احمد حمدان، رئيس مصلحة التجهيز

العميد احمد علي احمد، مساعد ثاني لوحدة معهد قوى الامن الداخلي

العميد طوني الياس صليبا، مساعد اول لوحدة شرطة بيروت

العميد فادي الحلاني، مساعد ثاني لقائد وحدة شرطة بيروت

العميد معروف حرب، مساعد ثاني لرئيس الخدمات الاجتماعية

العميد بسام البعاصيري، رئيس قسم المباحث الجنائية الخاصة

العميد بشار الخطيب، الديوان – بتصرف اللواء المدير العام

العميد جوني حداد، مساعد ثاني لرئيس الادارة المركزية

العميد عاصم حمادة، مساعد اول لقائد وحدة القوى السيارة

العقيد سامي لهان، مساعد ثاني لقائد وحدة القوى السيارة

العقيد محمد تمام البرجاوي، آمر مفرزة بعبدا القضائية

المقدم نزار ابو ناصيف، الديوان – بتصرف اللواء المدير العام

المقدم اسماعيل الايوبي، رئيس فرع السجون في قيادة وحدة الدرك الاقليمي

المقدم شكرالله كفوري، رئيس فرع العديد والتدريب في المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي

المقدم وليد تنوري، الديوان بتصرف اللواء للمدير العام

المقدم علي محمد الحركة، رئيس فرع الخدمة والعمليات في قيادة وحدة جهاز امن السفارات

رائد مهندس حسن قبلان، رئيس فرع الصيانه في رئاسة الادراة المركزية

رائد جاد العرجه، مدرسة الافراد في معهد قوى الامن الداخلي

رائد مصطفى محمد عواد، آمر مجموعة قصر عدل بيروت

رائد إداري اميرة ابي فراج، رئيس فرع الادراة المراقبة في رئاسة الخدكات الاجتماعية

نقيب محمد عود، غرفة عمليات قيادة وحدة جهاز امن السفارات.