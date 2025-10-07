المركزية - اثر انتهاء ولاية الهيئة الإدارية للمجلس النسائي اللبناني، وإثر انتخابات ديمقراطية فازت لورا صفير بالرئاسة عن لائحة "صوتنا قوة" وفازت أربع سيدات بمنصب نائبة الرئيسة وهن: منى مراد، هند الصوفي، ليندا الحسيني وليندا عطالله، اما أعضاء الهيئة الإدارية الفائزات هن: سناء سيروان، مي سربيه شهاب، لمى الخطيب، وندى نجار، ومن لائحة "معا لوطن أفضل": مقبولة قيس ،أميرة سكر وسمر زيني .

ويوم الجمعة في الثالث من تشرين الأول جرى التسلم والتسليم بين الرئيسة السابقة عدلا سبليني زين والرئيسة المنتخبة لورا صفير في مقر المجلس النسائي اللبناني في بيروت.

في البداية رحبت سبليني بالحضور، وتوجهت بالتهنئة للفائزات ومن ثم استعرضت ما قام به المجلس النسائي اللبناني في الثلاث سنوات الماضية من نشاطات ومشاريع ومؤتمرات وندوات، كانت آخرها بعنوان "البعد المواطني في وثيقة الأخوة في العيش المشترك والسلام العالمي" وتمنت على صفير ان توجه الاهتمام بالمواطنة كما اهتمامها بحماية الاسرة، ومن ثم تم عرض فيلم وثائقي عن نشاطات المجلس وانجازاته، في مختلف المناطق اللبنانية من إعداد يشار خياط.

ثم تحدثت الرئيسة المنتخبة التي شكرت زين على مجهودها وما حققته للمجلس مع الهيئة الإدارية، في ظروف صعبة ،كما اعتبرت ان كل أعضاء اللائحتين، من فزن ومن لم يفزن بالانتخابات، سينخرطن في العمل معا من خلال اللجان، والنشاطات، وورش العمل. كما أكدت حرصها على الاهتمام بقضايا المرأة، والأسرة، اذ ان كل الجهود التي ستبذل، لن تصب في صالح المرأة فقط، بل في صالح المجتمع والوطن.

وفي الختام جرى التسلم والتسليم وسط تصفيق الحضور والتمنيات بالتوفيق لتحقيق أهداف المجلس النسائي لخدمة المرأة والمجتمع.