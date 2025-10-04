شهدت القاعدة العسكرية الجديدة في عمشيت، على بعد 40 كيلومترا شمال بيروت، في 29 أيلول من الشهر الماضي، مراسم التسليم والتسلم لقيادة بعثة الـMIBIL، البعثة العسكرية الثنائية الإيطالية في لبنان التي أنشئت عام 2015 لتتولى مهام التخطيط والتنظيم وتنفيذ الأنشطة التدريبية والاستشارية لصالح القوات المسلحة اللبنانية (LAF) وقوى الأمن الداخلي (ISF).

وقد تسلم العقيد فيتوريو جيسوني مهامه خلفا للعقيد ماتيو فيتولانو، الذي أنهى عاما مكللا بالجهود المكثفة على رأس القيادة، تميز بتنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية ومبادرات الدعم الموجهة للسكان المحليين في مجالات الصحة والزراعة والتعليم والأمن الغذائي ورعاية الفئات الأكثر هشاشة. وفي المناسبة، جرى أيضا افتتاح القاعدة الجديدة التي أصبحت المقر الرئيسي للبعثة.

حضر المراسم سفير إيطاليا فابريتسيو مارتشيللي، وقائد قوات "اليونيفيل"، اللواء الركن ديوتاتو أبانيارا، ورئيس دائرة التخطيط والتدريب في القيادة العملياتية المشتركة (COVI) اللواء الركن نيكولا بياسينتي، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والدينية اللبنانية.

وفي كلمته الوداعية، استعرض العقيد فيتولانو أبرز محطات ولايته التي بدأت في ذروة النزاع المسلح بين إسرائيل ولبنان واستمرت حتى سريان الهدنة في 27 تشرين الثاني، مشيدا بما "تحقق من نتائج عملياتية للبعثة التي تمكنت من استئناف أنشطتها بعد تعليقها بسبب العمليات العسكرية".

وأكد فيتولانو "أهمية إعادة انتشار البعثة المندمجة ضمن قواعد القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، كخطوة تعكس الإرادة الوطنية في تعزيز التنسيق والالتصاق المباشر بالمؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية".

منذ تأسيسها، نفذت بعثة الـMIBIL أكثر من 350 دورة تدريبية في مختلف أنحاء لبنان، استفاد منها ما يزيد على 8000 مشارك. وخلال عام 2025 وحده، ينتظر تنفيذ 74 دورة عبر الفريق الأساسي للبعثة (Core Team) وفِرق التدريب المتنقلة (MTT) التي تعمل مباشرة مع الوحدات العسكرية اللبنانية.

كما تميزت البعثة بجهود بارزة في مجال التعاون المدني – العسكري، إذ أنجزت عام 2024 ما مجموعه 44 مشروعا، فيما يجري هذا العام تنفيذ عدد مماثل. ويسجل أيضا الدعم المتخصص الذي تقدمه البعثة للقطاع الصحي اللبناني، من خلال فرقها الطبية العاملة منذ عام 2023 في المستشفى العسكري للقوات المسلحة اللبنانية في بيروت، حيث تُنجز أكثر من 20 معاينة طبية يوميا.

وخلال كلماتهم، شدد كل من السفير مارتشيللي واللواء الركن بياسينتي على "وقوف المؤسسات والقيادة العسكرية الإيطالية إلى جانب البعثة، مبرزين الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها بعثة الـMIBIL والدور المحوري الذي تؤديه في دعم استقرار لبنان وأمنه".

وتجسد بعثة الـMIBIL ركيزة أساسية في العلاقات بين إيطاليا ولبنان، مستفيدة من التكامل مع باقي البعثات العاملة في المنطقة، بفضل الدور التنسيقي الفاعل الذي تضطلع به اللجنة العسكرية التقنية للبنان (MTC4L)، بما يعزز القيمة المضافة للجهود الشاملة التي يبذلها "النظام الإيطالي".