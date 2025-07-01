Jul 1, 2025 6:40 AMClock
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تزامنًا مع استكمال الجلسة.. تدابير سير في شارع المصارف

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ، أن "عند السّاعة 11:00 من يوم الثلثاء 1-7-2025، سيُعقَد في مجلس النّواب جلسة عامة لاستكمال إقرار المشاريع والقوانين المدرجة على جدول الأعمال".

وأضافت: "لذلك، سيتمّ إخلاء شارع المصارف وإقفاله كلّيًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتبارًا من السّاعة 7:00 صباحًا من التاريخ المذكور وحتّى الانتهاء".

وتابعت: "يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السير ومنعًا للازدحام".

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