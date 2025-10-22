أقر البرلمان التركي اقتراحًا بتمديد مهمة القوات المسلحة التركية في العراق وسوريا لثلاث سنوات.

وأفادت “سكاي نيوز عربية”، بأن حزبَي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي، صوتا ضد الاقتراح.

كذلك أقرّ البرلمان تمديد مشاركة وحدات عسكرية في قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان “اليونيفيل”.

يذكر أن وحدات من الجيش التركي قد انضمّت عام 2006 إلى هذه القوة المنتشرة منذ آذار 1978 في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل.

وتلقى البرلمان اقتراحا موقعا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب فيه عن رغبته في تمديد الوجود العسكري التركي في لبنان في هذا الإطار.

ونص الاقتراح على الآتي: “نظرا إلى علاقاتنا الثنائية مع لبنان والظروف الأمنية في المنطقة” فإن عناصر من الجيش التركي سيحدد الرئيس عددهم “ستشارك في يونيفيل لمدة عامين إضافيين اعتبارا من 31 تشرين الأول 2025”.

وجدّد البرلمان العام الماضي إجازة مشاركة 97 عنصرا من الجيش التركي في القوة الدولية لسنة واحدة.

وبلغ عدد عناصر اليونيفيل في تموز 2025 بحسب موقع الأمم المتحدة 13 ألفًا، من بينهم 9800 من الدول الرئيسية الثلاث المشاركة فيها وهي إندونيسيا وإيطاليا والهند.

ومدّد مجلس الأمن الدولي في 28 آب الفائت لمرة أخيرة مهمة يونيفيل حتى نهاية العام المقبل تمهيدا لانسحابها سنة 2027، وسط مطالبات أميركية وإسرائيلية برحيلها بعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله.