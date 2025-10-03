المركزية- أما وقد وافقت حركة حماس على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة بعدما ناهزت ثلاثة أعوام، مستغلة آخر فرصة منحها إياها ترامب قبل تحويلها الى مقبرة، فقد انشغل العالم وفي مقدمه مصر وقطر، بالترحيب بالخطوة الإنجاز كونها ستوقف حرب الإبادة على القطاع. وأعلنت قطر بدء العمل مع الوسطاء بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، لاستكمال النقاشات حول خطة ترامب لضمان الوصول إلى نهاية للحرب...

في القراءة السياسية، لا بدّ من الإقرار ان إسرائيل تفوقت على حماس في مقياس الربح والخسارة ، حصلت على الرهائن الذين شكلوا قوة ضغط كبيرة على بنيامين نتنياهو وعلى ضمانات بسلب حماس قوتها العسكرية، وهو هدفها منذ بداية الحرب فيما اكتفت الحركة بضمان عدم ضم الضفة الغربية لإسرائيل وبقاء الفلسطينيين في ارضهم، وستصبح اذا ما نفذ الاتفاق مُجردة من أي وظيقة او فاعلية في غزة.

كلمة لقاسم: ووسط ترقب لمآل تطبيق الاتفاق بين تل ابيب والحركة برعاية ترامب، يبقى لبنان منشغلا في ملفاته وسبحة ازماته المتناسلة من انتخابات تتجاذبها المصالح الحزبية الى قرار حصر سلاح بيد الدولة ترفضه "الدويلة" وكسر قرار الحكومة بإضاءة صخرة الروشة ومناكفات ومؤامرات بين اهل السلطة وما يتفرع منها ويعرقل مسار إعادة بناء الدولة. وفيما النزاعات على أشدّها، والرصد قائم للعرض الذي ستقدمه قيادة الجيش في جلسة مجلس الوزراء الاثنين حول ما نُفذ من خطة حصر السلاح، يطل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في الرابعة عصرا في احتفالٍ يُقام بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سهيل الحسيني (السيد أحمد) والشيخ نبيل قاووق في قاعة مجمع الإمام المجتبى في الضاحية الجنوبية. ومن المتوقع أن يتناول الشيخ قاسم في كلمته الأوضاع الميدانية والسياسية الراهنة وموافقة حماس على اقتراح ترامب.

قاآني يكشف: ليس بعيداً، أشار قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى أن العدو الإسرائيلي استخدم موادَّ كيميائية في عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، مؤكّداً أن خطة العدو لنزع سلاح حزب الله تثبت عجزه عن مواجهة المقاومة. وأوضح في لقاء تلفزيوني، أن إسرائيل استخدمت "في عملية اغتيال السيد نصرالله إلى جانب القنابل الثقيلة موادَّ كيميائية أيضاً"، مشدّداً على أن حزب الله "استطاع أن يُثبت سلطته وثباته أكثر من أي وقت مضى في ظل الضغوط والصعوبات". وأكّد "أن خطة الكيان الصهيوني لنزع سلاح حزب الله تعود إلى عجزه عن تحقيق أهدافه في العمليات العسكرية.

مداهمات للجيش: وليس بعيداً من المقلب الأمني، أعلنت قيادة الجيش – مديرية في بيان ان أحد مراكز الجيش في منطقة الشراونة – بعلبك تعرّض لإطلاق قذيفة صاروخية نوع آر بي جي، كما تعرّضت مراكز أخرى لرشقات نارية من مسلحين دون وقوع إصابات بين العسكريين الذين ردّوا على مصادر النيران، وتجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم. وأفيد عن مقتل المطلوب "ع.ع" الصادرة بحقه عدة مذكرات توقيف خلال المداهمات. وتعمل القوى الأمنية على إجراءات جدية ومستدامة في مكافحة التهريب والمخدرات في منطقة بعلبك الهرمل من دون خطوط حمراء كانت تمنعها من استكمال مهمات تبدأ بها.

سقوط درون: وفي السياق، سقطت طائرة مسيّرة إسرائيلية، في منطقة وادي فيسان الواقعة في جرود الهرمل. وعلى الفور، توجّهت وحدات من الجيش اللبناني إلى موقع الحادث لمعاينة الطائرة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

حصر السلاح: في المواقف السياسية، ووقت تواصل تقاطر الوفود المؤيدة للرئيس سلام الى دارته، تحدث امامهم عن اتفاق الطائف والتمسك بتطبيقه بحرفيته، واكد التزام الحكومة بخطة تعزيز سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية كما نص اتفاق الطائف.

التسليم طوعاً: من جهته، كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك عبر منصة "أكس": "كي لا يضطر "حزب الله" إلى كتابة رد مغموس بحبرِ بيانِ حماس، ومنعاً لحرب عبثية تدمر ما بقي من لبنان تشنها اسرائيل لإرغامه على ذلك، على قادة حزب الله تسليم السلاح طوعاً الى الجيش اللبناني قبل الإحاطة الاولى عن خطة نزع السلاح غير الشرعي التي سيقدمها قائده الى مجلس الوزراء الاثنين".

مشروع ضامن: ليس بعيداً، اعتبر وزير العدل عادل نصار أن " أن "حصر السلاح مطلب داخلي لبناء الدولة، وهذا المطلب مشمول في خطاب القسم والبيان الوزاري وهو شرط لبناء الدولة، وعرقلة حصر السلاح تعني عرقلة بناء الدولة اللبنانية، والجيش اللبناني يقوم بعمل جبار، وعملية حصر السلاح تحصل بعيدًا عن الإعلام، وستُستكمل بناءً على خطة الجيش ولا أحد يحق له تصوير بناء الدولة على أنّه مشروع مواجهة ضد أي طرف في لبنان، فبناء الدولة مشروع ضامن لكل المجتمع اللبناني ومن مصلحتنا أن يتم حصر السلاح بيد الدولة فورًا؛ وهو مطلب يصبّ في المصلحة الوطنية وليس فئويًا". وعن إضاءة صخرة الروشة، أشار إلى أن دور القضاء ليس حلّ المشاكل السياسية في البلد؛ فهو يقوم بدوره وفق الأصول، والمسار القضائي سيكتمل قريبًا، وعلى حزب الله أن ينخرط في مشروع الدولة. وفي مداخلة في المؤتمر الوطني اللبناني قال نصار ردا على سؤال يخص التحقيق في انفجار مرفـأ بيروت، قال: "احترامًا لمبدأ استقلالية القضاء، أنا لا أتدخل في التحقيقات التي يجريها القاضي بيطار، ولكن هناك متابعة حثيثة لملف استرداد مالك سفينة "روسوس" إيغور غريتشوشكين ولم نرَ أي موقف سلبي من الجانب البلغاري".

وسام الأرز: في مجال آخر، تداول رئيس الجمهورية جوزاف عون مع رئيس مجموعة “تاسك فورس فور ليبانون” – ATFL، السفير إدوار غبريال، في الأوضاع المحلية والإقليمية، وقيَّما سويًا لقاءات الرئيس عون التي عقدها في نيويورك مع عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي ووفد من المجموعة. وخلال اللقاء، قلّد الرئيس عون السفير غبريال وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط، تقديرًا لعطاءاته وجهوده المستمرة مع “تاسك فورس فور ليبانون” في دعم لبنان ومؤسساته، لا سيما

باسيل في الشوف: الى ذلك، قال رئيس التيار النائب جبران باسيل في لقاء مع اهالي الشوف الاعلى بمنطقة الفوارة:نحن أمام فرصة جديدة لتكون هناك دولة واليوم نحن خارج الدولة وهم داخلها. وتابع: هناك امور تحتاج لوقت، وملفات اخرى لا تحتاج وقتاً مثل هيبة الدولة فبخطوات بسيطة تستطيع الدولة ان تفرض سلطتها، ومن هنا حتى لو كنا خارج الحكم فنحن جزء من الدولة ولكن طالما أننا في المعارضة فعلينا مسؤولية رفع الصوت. واضاف: اهم شيء فكرنا الوطني وهو اننا سنعيش مع بعضنا اابعض، ومن بريد العودة الى زمن القتل فليسعى لقتل الفتنة، والتنوع هو اما سبب للغنى او للفتنة وهكذا يكون لبنان بتنوعه وقيمة الشوف انه يمثل التنوع والقدرة على تخطي كل الجراح.