ثارت تكهنات جديدة بشأن صحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد ظهوره بوجه مترهل متدلي، الخميس، في ذكرى أحداث 11 سبتمبر.

وظهر ترامب (79 عاما) في الحدث الذي أقامته وزارة الحرب الأميركية، في الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر، وبدا وجهه متدلي ومترهل خصوصا الجانب الأيمن منه، كما بدا عليه الارتباك، ما أثار موجة من التكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت صور ترامب بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أرفقت بتعليقات تتساءل عن صحة الرئيس.

https://twitter.com/i/status/1965958060658266475

ونشر الكوميدي الأميركي جيرمي كابلويتز، على حسابه في "إكس"، صور ترامب خلال الحدث، وأرفقها بعبارة "هذا الرجل قد يكون أصيب بسكتة دماغية بنسبة 100 بالمئة".

كما انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، فيديو لترامب نشره البيت الأبيض، بعد مقتل الناشط اليمني تشارلي كيرك، برصاصه في ولاية، يوتا الأربعاء الماضي.

وتساءل العديد من المستخدمين، ما إذا كان البيت الأبيض قد أنتج هذا الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرين إلى وجود عيوب في الفيديو، كقلة حركته، وفقا لما ذكره موقع "ديلي بيست".

وفي يوليو الماضي، كشف البيت الأبيض أن دونالد ترامب أصيب بـ"قصور وريدي مزمن"، وهي حالة يترافق معها ضعف في تدفق الدم في أوردة الساق، ما يؤدي إلى تورمات وأعراض أخرى.

كما لوحظ، في الأشهر الأخيرة، ظهور كدمات زرقاء على يدي ترامب أثناء اجتماعاته الرسمية.

وفي بعض المرات يحاول إخفاءها بمساحيق تجميل، أو بوضع يده الأخرى فوق الكدمة.

وأثارت هذه الكدمات موجة من التساؤلات بشأن صحة الرئيس، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أوضحت أن الكدمة ناتجة عن "المصافحة المتكررة" واستخدام ترامب للأسبرين.

كما رد ترامب، في بداية سبتمبر الجاري، على شائعات ونظريات انتشرت مؤخرا بشأن حالته الصحية وإمكانية وفاته، وقال: "لم أشعر بأنني أفضل حالا في حياتي هكذا قط".