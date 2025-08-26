المركزية- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن الحرب الدائرة في قطاع غزة قد تنتهي خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة، من دون أن يوضح تفاصيل عن الكيفية، مؤكداً أنه يتواصل بشكل مكثف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح ترامب، خلال لقائه في المكتب البيضاوي مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، أنه شدد على نتنياهو بضرورة إنهاء الحرب "قريباً"، مضيفاً "أعتقد أنه ستكون هناك نهاية جيدة وحاسمة، من الصعب قول ذلك لأنهم يقاتلون منذ آلاف السنين، لكن لا بد أن تنتهي. ومع ذلك لا يمكن أن ينسى الناس 7 تشرين الأول".

وأشار الرئيس الأميركي إلى الجهود التي يقودها المبعوث الخاص ستيف ويتكوف من أجل تأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، وإيصال المساعدات الغذائية في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

تأتي تصريحات ترامب في وقت وسعت إسرائيل عمليتها العسكرية في مدينة غزة، التي وصفها نتنياهو بأنها "أحد آخر معاقل حماس"، متسببة بسقوط عشرات الشهداء ومن بينهم عمال اغاثة وصحافيون. ووفق التقديرات العسكرية، ستتطلب السيطرة على المدينة استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياطي إضافي وتمديد خدمة 20 ألفاً آخرين.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين أعلن الأسبوع الماضي أن القوات باشرت بالفعل خطوات أولية لعملية أوسع.

بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، فإن ترامب يدفع من اجل التوصل الى وقف للنار في اقرب وقت، وقبل ان تأخذ خطة الحكومة الإسرائيلية لاحتلال غزة مداها. فالرئيس الأميركي لم يعارض مشروع نتنياهو لانه يريد استخدامه من اجل تكثيف الضغط على حماس وارغامها على القبول باتفاق يؤمن الكمّ الاكبر من المكاسب لإسرائيل والولايات المتحدة في آن معا. فيتم تحرير الرهائن وتخرج حماس عسكريا وايضا "سياسيا" من الحكم في القطاع. بذلك، تفقد خطة نتنياهو الكثير من مشروعيتها وزخمها ومبرراتها، فلا تُستكمل ميدانيًا او لا تؤسس لبقاء إسرائيلي في القطاع بل يذهب حكمه الى السلطات الفلسطينية او جهات عربية او سواها.

فهل سينجح ويتكوف والوسطاء الذين يعملون تحت النار هذه المرة، حيث فشلوا لاشهر؟