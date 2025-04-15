Apr 15, 2025 9:48 AMClock
دوليات
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ترامب يحذر إيران ويهدد بعواقب شديدة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن على إيران التخلي عن أي طموح لامتلاك أسلحة نووية، محذرا من أن استمرارها في هذا المسار قد يعرضها لرد عسكري قاس، بحسب وكالة "رويترز".

ووصف القيادة الإيرانية بأنها "راديكالية"، مشيرا إلى أن "السماح لها بامتلاك سلاح نووي يشكل خطرا كبيرا".

وأوضح أن "إيران تتقدم بسرعة في برنامجها النووي، ما يستدعي تحركا فوريا".

أضاف :"أن أي إجراء تتخذه الولايات المتحدة لن يكون لمصلحتها فقط، بل لمصلحة العالم أجمع".

وخلال حديثه مع الصحافيين في البيت الأبيض، قال ترامب: "أعتقد أن بإمكان إيران أن تصبح دولة عظيمة إذا تخلت عن فكرة السلاح النووي، لكنها لن تحقق ذلك أبدا إذا سعت إلى امتلاكه".

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