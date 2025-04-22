قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه وزوجته ميلانيا يعتزمان السفر إلى روما للمشاركة في جنازة البابا فرنسيس، وستكون أول رحلة له إلى الخارج منذ توليه منصبه في كانون الثاني، بحسب "سكاي نيوز".

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "سنذهب أنا وميلانيا إلى جنازة البابا فرنسيس في روما، نتطلع إلى التواجد هناك".

وكرّم ترامب ذكرى البابا فرنسيس، الذي توفّي صباح الإثنين، عن 88 عامًا.

وأمر ترامب بتنكيس الأعلام، في البيت الأبيض وفي المنشآت العامة والعسكرية وعلى متن السفن التابعة لسلاح البحرية والبعثات الدبلوماسية، في الخارج، كمؤشر على الاحترام لذكرى قداسة البابا فرنسيس.

وقال الرئيس الأميركيّ، في حدث لمناسبة عيد الفصح، في البيت الأبيض، إنّ البابا الراحل “كان رجلًا طيبًا”.

وأضاف: “لقد عمل بجدّ وأحبّ العالم”.

وقبلها، كتب ترامب في منشور مقتضب عبر منصته تروث سوشال: “إرقد بسلام البابا فرنسيس! ليباركه الله وليبارك كل الذين أحبّوه”.

وكان ترامب في وقت سابق أعلن أنه لم يتخذ قرار بعد بشأن ما إذا كان سيسافر لحضور جنازة البابا فرنسيس، الذي توفي صباح الإثنين عن 88 عاما.

وردا على سؤال من الصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب: “لا أعرف بعد”. وأضاف أنه ستكون هناك إحاطة قريبا في مقر الحكومة بشأن هذا الأمر.

وعندما سئل عما إذا كان يرغب في الذهاب، قال ترامب: “لا أعرف، يجب أن أنظر في التوقيت”.