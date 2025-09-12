أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في القبض سريعاً على منفذ جريمة اغتيال الناشط المحافظ المؤثر تشارلي كيرك، واصفاً القاتل بـ”الحيوان”.

وقال ترامب في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أميركية: “كان تشارلي كيرك من أبرز المدافعين عن عدم العنف وحرية التعبير في الحرم الجامعي. تحدثت إلى زوجته إيريكا، كانت محطمة، وأجرينا حديثاً طويلاً”.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان القاتل مدرّباً كقاتل مأجور، اكتفى ترامب بالقول: “أفضل ألا أقول. أعتقد أن هناك تقدماً يُحرز. إنه حيوان، وما فعله أمر مشين”.

وأضاف الرئيس الأميركي: “كان تشارلي كيرك شخصاً عظيماً ورجلاً عظيماً، خاصة مع الشباب. ما فعله هذا الرجل كان مشيناً. نأمل أن يتم القبض عليه، وسنتعامل معه بالشكل المناسب للغاية”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه “قلق فعلاً على مستقبل البلاد”.

وتابع ترامب: “لدينا بلد عظيم، لكن لدينا مجموعة راديكالية يسارية من المجانين هناك، وسوف نحل هذه المشكلة.أنا فقط قلق على البلد”، في إشارة إلى اتهاماته المتكررة لما يسميه “اليسار الراديكالي” بالوقوف وراء موجة العنف السياسي الأخيرة.