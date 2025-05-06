قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيكون هناك "إعلان كبير للغاية" قبل زيارته المرتقبة الشهر الجاري إلى الشرق الأوسط.

وأضاف ترامب خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في البيت الأبيض أن الإعلان سيكون إيجابيا للغاية وقد يُكشف عنه يوم الخميس أو الجمعة أو الاثنين.

وتُجري إدارة ترامب مفاوضات تجارية مع عدد من الدول.

وصرح ترامب أن الحوثيين في اليمن "استسلموا" للولايات المتحدة، ولن يهاجموا حركة الشحن.

وأكد أن الولايات المتحدة ستوقف قصف الحوثيين في اليمن بعد أن وافقت الحركة اليمنية المتحالفة مع إيران على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط.

في الإطار، كشفت شبكة “سي إن إن” نقلًا عن مصادر مطلعة، اليوم الثلثاء، عن أن “وقف إطلاق النار بين أميركا والحوثيين في اليمن جاء بعد محادثات بقيادة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف مع الحوثيين بوساطة عمان الأسبوع الماضي”.

موقف الحوثيين

من جهته، قال رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين في اليمن محمد علي الحوثي إن وقف الولايات المتحدة "للعدوان" على اليمن "سيتم تقييمه ميدانيا أولا".

وأضاف في منشور على منصة إكس: "عمليات اليمن كانت وما تزال إسنادا لغزة لإيقاف العدوان"، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة لا يشمل وقف هجمات الجماعة على إسرائيل.

كما نقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن مسؤول كبير أن "الجماعة ستواصل دعم غزة والهجمات ستستمر".