اختتمت قوات حفظ السلام الماليزية، العاملة تحت قيادة القطاع الغربي لليونيفيل، تدريبًا مشتركًا مع فوج التدخل الثاني في الجيش اللبناني اقيم في مخيم الشواكير في مدينة صور واستمر لمدة خمسة أيام.

استنادا إلى اعلام الكتيبة الماليزية ان التدريب تركز على عمليات الدوريات المشتركة وإجراءات نقاط التفتيش، وتضمن وحدات نظرية وعروضًا عملية. وكان الهدف تعزيز التفاهم المتبادل، وتوطيد التعاون، ومواءمة الإجراءات التكتيكية بين قوات حفظ السلام الماليزية ووحدات القوات المسلحة اللبنانية.

حضر الحفل الختامي ممثلون عن قيادة القطاع الغربي لليونيفيل، والوحدة الماليزية، وفوج التدخل الثاني التابع للقوات المسلحة اللبنانية.

تعكس هذه المبادرة التدريبية التزام قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل المستمر بدعم القدرة العملياتية للقوات المسلحة اللبنانية والمساهمة في السلام والاستقرار في جنوب لبنان، بما يتماشى مع تفويض الأمم المتحدة.