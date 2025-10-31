Oct 31, 2025 5:55 PMClock
عدل وأمن
تدابير سير من عمشيت وصولًا إلى المدفون

صدر عن المديرية العامّة لقـوى الأمن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يلي:

ستباشر إحدى الشركات المتعهّدة تنفيذ أعمال تخطيط وتحديد المسلك الشّرقي من الأوتوستراد الممتدّ من مفرق عمشيت لغاية المدفون، اعتبارًا من الساعة 23:00 من مساء يوم الجمعة 31-10-2025، حتّى السّاعة 05،00 من تاريخ 01-11-2025

علمًا أنه سيتمّ تحويل السير باتّجاه الطّريق البحريّة من مفرق عمشيت باتّجاه طرابلس

يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور

