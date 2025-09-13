Sep 13, 2025 4:43 PMClock
عدل وأمن
تدابير سير في وطى الجوز - كسروان بسبب سباق رياضي

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:  "بتاريخ 14-9-2025 سيقام سباق رياضي HANNIBAL RACE في منطقة وطى الجوز – كسروان.
يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور".

