صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: "بتاريخ 14-9-2025 سيقام سباق رياضي HANNIBAL RACE في منطقة وطى الجوز – كسروان.

يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور".