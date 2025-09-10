Sep 10, 2025 11:49 AMClock
عدل وأمن
تدابير سير في نفق نهر الكلب

المركزية - أعلنت المديريـة العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة، أن "أشغال ترميم وصيانة ستُنفّذ لإنارة نفق نهر الكلب، على أن تتم الأعمال وفقًا لما يلي:

– بتواريخ 10-17و24-9-2025، حيث سيتم إقفال النفق الأيمن من منتصف الليل حتى الساعة 5:00 فجرًا.

– بتواريخ 11-18و25-9-2025، مما سيؤدي الى إقفال النفق الأيسر من منتصف الليل ولغاية الساعة 5,00 فجرًا”.

وطلبت المديرية في بلاغ “من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حفاظًا على السّلامة العامّة، وتسهيلًا لِحركة ".

