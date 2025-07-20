Jul 20, 2025 7:07 PMClock
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تدابير سير في طرابلس بسبب أعمال صيانة يومي الاثنين والثلاثاء

صـدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامّة مـا يلـي: "ستقوم بلدية طرابلس بأعمال صيانة الطرقات (تعبيد البنى التحتية وصيانتها) في مدينة طرابلس – منطقة التلّ ومحيطها، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 21 و22-7-2025 من الساعة 8.00 صباحًا ولغاية الساعة 5.00 مساء.

لذلك، سيتم إقفال الطرقات الآتية: مفرق السرايا العتيقة. محيط حلويات المبسوط. طريق المالية العقارية. جانب مخمر الموز – الزاهرية. إشارة المير.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر السير وشرطة بلدية طرابلس وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام".

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