صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

بتاريخَي 5 و6-7-2025، وبمناسبة إحياء مراسم يومَي “التاسع” و”العاشر” من ذكرى عاشوراء في مدينة النّبطية، حيث سيشارك جمع غفير من المواطنين، ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تدابير السّير التّالية:

أولاً: بمُناسبة “التّاسع من محرّم”، الواقع في 05-07-2025

سيتمّ منع مرور ووقوف السّيّارات، اعتبارًا من السّاعة 11،00 ولغاية السّاعة 20،00 على الطّرقات الآتية:

شوارع مرجعيون، والصبّاح، وفقيه، والسّراي

في النقاط الآتية: تمثال الصبّاح، تقاطع حيّ البيّاض، محيط النّادي الحُسيني، السرية القديمة، مفرق المدرسة الإنجيليّة، مفرق حيّ المسلخ، ومثّلث دار المعلّمين.

ثانياً: بمناسبة “العاشر من محرّم”، الواقع في 06-07-2025

سيتمّ منع مرور ووقوف السّيّارات ما بين الساعة 05،00 والسّاعة 15،00 على الطّرقات التاّلية:

شوارع مرجعيون، والصبّاح، وفقيه، والسّراي

في النقاط الآتية: تمثال الصبّاح، وتقاطع حيّ البيّاض، ومحيط النّادي الحُسيني، و”فلافل العجمي”، والسّرية القديمة، و”مفرق الديماسي”، ومفرق الشّعار.

ثالثاً: على المواطنين الذين لا يقصدون مدينة النبطية ان يحوّلوا مسارهم بما لا يؤدّي إلى دخولهم المدينة بالتواريخ والأوقات المحددة أعلاه.

لذلك، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة وتوجيهاتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام. علمًا أن رافعات وضعت لحجز السّيّارات المخالفة.

