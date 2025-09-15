صدر عن المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:

"ستقوم إحدى الشّركات المُتعهّدة من قبل وزارة الأشغال اعتبارًا من السّاعة 10،00 من صباح يوم غد 16-09-2025 ولحين الانتهاء، بأعمال تعبيد للطريق الممتدّ من الصيّاد حتّى حاجز الجيش المركّز على جسر "عماد مغنيّة".

سيتمّ طيلة فترة الأشغال منع المرور على الطّريق المؤدّي إلى الجسر، وتحويل السير نحو الضّاحية والمطار، من تحت الجسر.

يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وباللافتات التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام".