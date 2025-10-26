صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:

ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال صيانة على طريق صوفر في حدود 100 متر من محوّل حمانا عند نفق السكّة القديم، وذلك اعتبارًا من تاريخ 26-10-2025 ولمدّة عشرة أيّام.



لذلك، سيتمّ إقفال الطريق وقطع السير بالاتّجاهين عند محوّل حمانا القديم باتّجاه صوفر- طريق المديرج صوفر القديمة، والإبقاء على السير على الطريق الدولي، مع إمكان إبقاء السير من محوّل صوفر القديم باتّجاه صوفر.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.



