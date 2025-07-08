أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أن “ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تعبيد وتأهيل على المسلك الغربي من طريق المطار القديم انطلاقًا من محطّة الأيتام حتّى جسر الكوكودي، وذلك اعتبارًا من الساعة 04،00 فجر تاريخ الغد 09-07-2025، ولغاية السّاعة 12،00 منه”.

واضافت في بيان أنه: “سيتمّ تضييق الطّريق، والإبقاء على حركة السير على المسلك المتّجه نحو المطار طيلة فترة الأشغال””.

وطلبت المديريّة العامّة من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بالتدابير المتّخذة، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.