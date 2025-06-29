صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البيان الآتي:

ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بإجراء عملية صيانة واستبدال للفاصل عند جسر الفيدار– المسلك الغربي، اعتبارًا من تاريخ 30-6-2025 ولمدّة شهر، وذلك يوميًا من الساعة21،00 مساءً ولغاية الساعة 5،00 من فجر اليوم التالي.

لذلك، سيتمّ تحويل السير على الطريق البحرية من مفرق مستيتا باتّجاه بيروت في فترة هذه الأشغال.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظًا على السلامة العامّة ومنعًا للازدحام.