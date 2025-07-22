صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة مـا يلــي:

تُذكّر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأن إحدى الشركات المتعهّدة تواصل تنفيذ أعمال صيانة واستبدال للفاصل على جسر الفيدار – المسلك الشرقي، وذلك يوميًّا من الساعة 22:00 مساءً وحتى الساعة 5:00 فجرًا من اليوم التالي.

كما تُنبه المواطنين إلى أن هذه الأشغال قد تتسبب بزحمة سير في المحلة.

بناءً عليه، سيتمّ خلال فترة تنفيذ الأشغال، التي تمتد لحوالى خمسة أيام، تحويل السير إلى الطريق الجانبية للأوتوستراد المقابلة لجامعة AUT باتجاه جبيل.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظًا على السلامة العامّة ومنعًا للازدحام.

في إطار متصل، أعلنت المديرية العامة لقوى المن الداخلي أن فرق الصيانة التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل ستقوم اعتباراً من الساعة 4.00 فجرًا من تاريخ 23-7-2025، بتنفيذ اعمال تزفيت على الطريق الممتدة من تقاطع غاليري سمعان باتجاه كنيسة مار مخائيل (المسلك الشمالي)، وذلك لحين الانتهاء من الأشغال.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأعمال لن تؤدي إلى منع المرور أو تحويل السير في المحلة.

وتمنت المديرية من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.