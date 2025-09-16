المركزية- صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:

ستباشر إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال تأهيل وصيانة على الأوتوستراد الساحلي، الممتد من نهر إبراهيم حتى المدفون، على المسلكين الشرقي والغربي.

وفي هذا الإطار، ستُنفّذ أعمال تحضير وتزفيت للمسلك الغربي الممتد من المنصف حتى نهر إبراهيم، بالإضافة إلى ترسيم الخطوط الوسطية والجانبية للأوتوستراد، وذلك اعتبارًا من الساعة 11:00 من تاريخ اليوم 16-9-2025 ولغاية الساعة 17:00 يوميًا، باستثناء يومي السبت والأحد، ولحين الانتهاء من الأعمال.

ستؤدي هذه الأعمال إلى تحويل السير من الأوتوستراد إلى الطريق البحرية باتجاه بيروت.

يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور.

