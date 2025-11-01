صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

ستباشر إحدى الشركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال حفريات لبنى تحتية لزوم مدّ كابل كهربائي في محلّة الكولا، من شارع ابن الأسير باتّجاه شارع الأخطل بتاريخ 1-11-2025.

لهذه الغاية، سيتمّ قطع السير وإجراء بعض التحويلات الظرفية، اعتبارًا من الساعة 15.00 من التاريخ المذكور ولحين الانتهاء، وذلك من الكولا باتّجاه صائب سلام، وتحويله على المسرب الغربي بالاتّجاهين، ومن ثمّ عند الانتهاء من الأعمال على المسلك الشرقي، سيتمّ العمل على المسلك الغربي.

يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.