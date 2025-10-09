المركزية- صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة:

"اعتبارًا من الساعة 19:30 ولغاية السّاعة 21:00 من تاريخ اليوم 09-10-2025، سيُقام حفل افتتاح فعاليّة Beirut Souks Reborn بدعوة من إدارة أسواق بيروت، وبحضور عدد كبير من المواطنين والشخصيّات والفاعليّات الرسميّة.



لذلك، سيتم إقفال مدخل شارع المصارف مقابل أسواق بيروت، وشارع اللّنبي من موقف "سينما سيتي" صعودًا، وأمام محال "نصولي" في شارع ويغان إلى مكان الاحتفال، وتحويل السّير أمام محال "باتشي" نزولًا باتّجاه شارع اللنبي، اعتبارًا من السّاعة 18:30 من تاريخ 09-10-2025، ولحين الانتهاء.

يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور".