أقامت كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الفرع الثالث، احتفال تخريج الطلاب حملة الاجازة في قاعة مؤتمرات معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، برعاية رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران وحضوره مع النواب طه ناجي، وليد البعريني، محمد يحيى، أحمد الخير، إيهاب مطر ، جورج عط الله ، جميل عبود ، حيدر ناصر، رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، نقيب المحامين سامي الحسن، محافظ الشمال ايمان الرافعي، المدير الاقليمي لامن الدولة العميد فادي الرز، مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، المطران افرام كرياكوس، الشيخ ماجد درويش ممثلا المفتي محمد إمام، وحشد من أهالي الطلاب .

بعد النشيد الوطني وكلمة الطلاب ألقتها ماري جرجس طعمي، ألقى مدير كلية الحقوق الفرع الثالث الدكتور خالد الخير كلمة اكد فيها للطلاب انهم يتخرجون "سيوفا للحق وحراسا للعدالة". وحثهم على ان يكونوا "احرارا لان الاحرار يتبعون وجه الحق اما العبيد فيتبعون وجه القوة ولان الحق يحرر الانسان بينما القوة تستعبد الضعفاء". وشدد على ان "خريجي الحقوق هم جيش لبنان المدني يناضلون معا مع جيش لبنان الوطني والجيش والجامعة رفيقا صبا". ودعا الخريجين ليتذكروا دائما ان لبنان والامة بحاجة لهم لحمايتهم والزود عنهم بوجه عدو مجرم وبوجه الاحتلال الاسرائيلي الذي يمعن عدوانا في غزة. وتوجه باسم الخريجين والحاضرين "بالتحية والسلام الى طلاب غزة الابية".

عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية الدكتور حبيب القزي القى بدوره كلمة نوه فيها بمدينه طرابلس التي كانت ولا تزال منارة للعلم وقلعة للصمود. وأشار إلى أن "كلية الحقوق والعلوم السياسية لم تكن يوما مجرد صرح اكاديمي يمنح الشهادات بل كانت وستظل مصنعا للرجال والنساء صانعي الغد وان الرهان دائما هو على الطلاب وهم اليوم يقفون بشموخ يشكلون رصيدا وطنيا في ساحات العدالة والسياسة والادارة. ونحن اذ نحتفل بتخرج هذه الدفعة نغتنم الفرصه لنتوجه بالشكر لكل من دعم مسيرة فرع الكلية في طرابلس من مسؤولين محليين وغير محليين وفي مقدمتهم الوزراء والنواب الذين كان لتعاونهم بالغ الاثر في تطوير هذا الصرح وتحقيق استقراره واستمراريته".

وكانت كلمة لبدران قال فيها: "مَجَدَّدًا نَستَكْمِلُ مَعا هذا اليوم الاستثنائي في مدينة طرابلس حيث احتفلنا بتخرج طلاب كلية الآداب، وكلية العلوم، وكلية الفنون الجميلة والعمارة، وها نحنُ نَتَشَارَكَ فَرحَةَ التَّخَرُّج لطلاب كلية الحقوق والعلوم السياسِيَّةِ، هَذِهِ الكُلِيَّةِ الَّتِي تُعتَبَرُ منارة القانون ومرأة الحياة السياسية في وَطَنٍ يَتُوقُ إلى الحَقِّ ويَبحَثُ عَنِ الاستقرار. إِنَّ اختصاص الحقوق والعلوم السياسيَّة لَيسَ مُجَرَّدَ حفظ للنصوص أو تحليل للأنظمة، بل هو التزام أخلاقي، وموقف إنساني، ورسالة وطنية. فلبنان اليومَ، أَكْثَرَ مِن أَي وَقتٍ مَضى، يحتاج إلى قُضاة لا يخافون، ومُحامينَ لا يُساومونَ، وَنُشَطَاءَ لا يتراجعون، وباحثينَ لا يَكِلُّونَ. يَحتاجُ إِلَى جِيلٍ يُؤْمِنُ بِأَنَّ القانُونَ لَيسَ أَداةً لِلهَيمَنَةِ، بَل وَسيلَةً لِلعَدالَةِ، وَأَنَّ السَّيَاسَةَ لَيسَت فَنَّ الْمُمْكِنِ فَقط، بَل فَنَّ الإصلاح وَالمُسَاءَلَةِ".

أضاف: "إِنَّ تَخَرُّجَكُمُ اليَومَ هُوَ انتِقالُ مِن مَقاعِدِ الدَّرَاسَةِ إِلى مَيادِينِ العَمَلِ، وَهُوَ أَيضًا عُبورٌ مِنَ المَعرِفَةِ إِلى المَسؤوليَّةِ، وَمِنَ التعلم إلى الالتزامِ. لَقَدِ اختَرتُمُ اختصاصًا يَضَعُكُم فِي قَلبِ المُجْتَمَعِ، حَيثُ تُصاغ القوانين، وتُبنى المُؤَسَّسَاتُ، وَتُحْتَبَرُ القِيمُ أَنتُمُ اليَومَ مَدعوّونَ أَن تَكونوا صَوتَ العَدالَةِ فِي زَمَنٍ يعلو فيهِ الضَّجيج، وأن تكونوا ضمير الوَطَنِ فِي لَحظَةٍ يَحتاجُ فيها لتثبيت مقولَةٍ أَنَّ الحَقَّ لا يُشترى، وَأَنَّ السَّيَاسَةَ لَا تُحْتَزَلُ بالمصالح الضَّيِّقَةِ. لَقَد تَعلَّمتُم أَنَّ لِلقانُونِ روحًا تُنصِفُ المَظْلُومَ وَتَردَعُ الظَّالِمَ، وَتَعلَّمتُم أَنَّ السّياسَةَ هِيَ السَّعِيُ لِفَهِمِ المُجْتَمَعِ وَتَغييرِهِ نَحو الأفضلِ. أَنتُم أَبناءُ السَّمالِ وَأَبْنَاءُ طَرَابُلُسَ وَلُبنانَ مَعًا، تَحْمِلُونَ إِرثَ مَدِينَةٍ قاومَتِ التهميش وَالصُّوَرَ النَّمَطِيَّةَ، وَارثَ جَامِعَةٍ لبنانِيَّةٍ تُحَقِّقُ تَقَدُّمًا ثابتًا في التصنيفات العالمية وَتَحتَلُّ المَراتِب الأولى محليًّا ، جامِعَةٍ آمَنَت دَومًا بِأَنَّ التَّعَلُّمَ حَقٌّ لِلجَميعِ، وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ سَبِيلٌ إِلَى الحُرِّيَّةِ".

وتابع: "أُوصِيكُم وَأَنتُم عَلى أعتابِ رحلَةٍ جَدِيدَةٍ، أَن تَجْعَلُوا مِنَ النَّزَاهَةِ دِرعَكُم، وَمِن خِدمَةِ النَّاسِ غايتكُم أَنتُمُ الْيَومَ رُسُلُ الجَامِعَةِ اللبنانِيَّةِ في ساحاتِ العدالة والقرارِ، وَجهُها المُشْرِقُ في لبنان والعالَمِ. فَلتَكُن شَهادَتُكُم جِسرًا إلى الإصلاح، وَلْتَكُن حَياتُكُمُ المِهَنِيَّةُ صَلاةً يَومِيَّةً لِلْحَقِّ وَالحُرِّيَّةِ وَالكَرامَةِ الإنسانيَّةِ. أُبارك لَكُم وَلِأَ هَالِيكُم هَذا الإنجاز ، وَأُحَبِّي أَساتِذَتَكُم الَّذِينَ غَرَسُوا فِيكُم بذور الفكر والالتزام. وَأُؤَكِّدُ لَكُم أَنَّ الجَامِعَةَ اللُّبنانِيَّةَ سَتَبْقَى بَينَكُمُ الْأَوَّلَ وَذَاكِرَتَكُمُ المُشْتَرَكَةَ وَمِنبَرَكُمُ الدَّائِمَ".

ثم بعد ذلك جرئ توزيع الشهادات على الخريجين.