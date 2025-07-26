استهدفت غارة إسرائيلية سيارة على طريق الطويري - صريفا في قضاء صور، أدّت الى سقوط قتيل.

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، بأن "الغارة الإسرائيلية بالمسيرة التي استهدفت سيارة على طريق الطويري – صريفا في قضاء صور أدت إلى سقوط شهيد".

بدورها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى مقتل عنصر من "حزب الله" بالغارة.

ولاحقا، أعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "طائرة لسلاح الجو هاجمت في جنوب لبنان وقضت على المدعو علي عبد القادر إسماعيل والذي عمل قائداً في ركن قطاع بنت جبيل في حزب الله".

وقال عبر "إكس": "كان المدعو إسماعيل ضالعاً في محاولات إعادة إعمار قدرات حزب الله في منطقة بنت جبيل حيث شكلت أنشطته خرقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"

استهداف منزل: وعصر اليوم السبت، افيد بأن مسيرة استهدفت بصاروخين منزلاً في بلدة دبعال في قضاء صور، وهرعت سيارات الاسعاف الى المنزل المستهدف عند ساحة البلدة.

واعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بأن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة دبعال قضاء صور أدّت إلى سقوط شهيدين.

تحليق مسيرات: كما حلقت مسيرة إسرائيلية من نوع "هيرمز ٩٠٠"، على علو متوسط، فوق اجواء عربصاليم، حبوش، والوادي الأخضر.

كما أفيد بتحليق الطيران المـسير على علو منخفض جدا فوق اجواء انصار ، الزرارية ، عبا ، جبشيت ، الخرايب ، و بريقع.

فيما حلقت مسيرة إسرائيلية على علو منخفض فوق عدد من بلدات قضاء صور وصولاً إلى ضفتي الليطاني في منطقة القاسمية.