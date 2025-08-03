استهدفت محلقتان اسرائيليتان مساء اليوم، بقنبلتين حفارة كانت مركونة في حي الفوارة في بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، ما ادى الى اشتعالها وتضررها.

كما ألقت مسيرة اسرائيلية قنبلة صوتية على أطراف بلدة يارون- حي السلطانة قرب الملعب البلدي، من دون وقوع إصابات.

الى ذلك، سجل منذ الصباح، تحليق متواصل للمسيرات الإسرائيلية فوق صور وقرى النبطية.

كذلك، حلّق الطيران المسير فوق كوثرية الرز وفي اجواء البقاع على علو منخفض جداً، وفوق جبشيت وحاروف وتول.

وحلق الطيران المسيّر الاسرائيلي على علو منخفض في أجواء النبطية، شوكين، ميفدون، أرنون، يحمر، زوطر، دير الزهراني، زفتا، بفروى، النميرية، والمروانية.