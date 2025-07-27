اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن “جيش الدفاع قضى على عنصرين إرهابيين في قوة الرضوان التابعة لحزب الله”.

وأوضح عبر منصة “إكس”، أن “طائرة لسلاح الجو هاجمت يوم أمس السبت، في منطقة دبعال في جنوب لبنان وقضت على المدعو محمد حيدر عبود مسؤول العمليات في كتيبة قوة الرضوان إلى جانب عنصر مدفعية في قوة الرضوان. وكانا يعملان في محاولة لاعادة اعمار بنى تحتية إرهابية لقوة الرضوان ودفعا بمخططات ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل حيث شكلت أنشطتهما خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.

وأردف، “سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة اي تهديد على دولة إسرائيل”.

تحليق مكثف: وسجّل اليوم السبت تحليق للطيران الحربي "الإسرائيلي" فوق القطاع الشرقي في الجنوب و فوق منطقة النبطية على علو منخفض،وعلى مستويات منخفضة في اجواء عدد من قرى قضاء بنت جبيل لاسيما بلدات تبنين وبرعشيت وصفد البطيخ وبيت ياحون.

كذلك حلّق المُسيّر "الإسرائيلي" فوق سهل البقاع و محيط السلسلة الشرقية على علو متوسط. وفي أجواء بعلبك على علو منخفض.

كما اندلع حريق في وادي حامول عند أطراف الناقورة الشمالية جرّاء إلقاء محلقة إسرائيليّة قنابل حارقة ،وعمل الدفاع المدني اللبناني والجمعيات المحلية على اخماد النيران التي اندلعت في منطقة حامول في الناقورة جراء اطلاق "درون" قنبلة حارقة على المنطقة.

وعصرا، القت طائرة درون معادية قنبلة حارقة في وادي مريمين اطراف بلدة ياطر، وتسببت باندلاع حريق في الاحراج.

وافادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان قنابل عنقودية انفجرت في وادي مريمين- يـاطر بسبب الحريق الذي اندلع في المنطقة، نتيجة القنابل الحارقة التي القتها درون إسرائيلية.

كما افيد عن تحليق للطيران المسير في أجواء منطقة صور وعدلون وانصارية في قضاء صيدا، على علو منخفض.

وفي وقت سابق اليوم، توغلت قوة اسرائيلية في بلدة ‎كفركلا بعد منتصف الليل ونفذت تفجيرا في أحد أحيائها الشرقية.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​​​​الاعتداءات "الإسرائيلية​​​​​" على ​​​​​لبنان​​​​​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال "إسرائيل" لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.