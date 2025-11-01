مصادر مطلعة أفادت "الأنباء الالكترونية" بأن اسرائيل ومنذ التوقيع على اتفاق شرم الشيخ، وبضوء أخضر اميركي، أمرت بنقل ألويتها المدرعة من غزة الى الشمال لاعادة انتشارها على طول الحدود مع لبنان تحسباً لعمل عسكري كبير بدأت بالتخطيط له منذ مدة، يقضي بافراغ القرى الحدودية من سكانها وايجاد منطقة عازلة بعمق عشرة كيلومترات تحت عنوان انشاء منطقة صناعية وسياحية واقتصادية باشراف الولايات المتحدة الأميركية، واسرائيل تؤمن فرص عمل لحوالي نصف مليون شخص معظمهم من أبناء الجنوب.

المصادر رأت أن الهدف من ذلك ايجاد بديل مادي للشباب الجنوبي قد يغنيهم عن الانخراط في "حزب الله" وتعريض حياتهم لخطر الموت، لأن اسرائيل لن تدع الحزب يعود الى ما كان عليه من قوة عسكرية وسياسية كما كان عليه الحال قبل أيلول 2024.

ولفتت المصادر الى أن اسرائيل بدأت بالتخطيط لمشروعها هذا انطلاقاً من اتهام "حزب الله" باعادة بناء ترسانته العسكرية، والعمل على تهريب السلاح عن طريق البر والبحر من خلال بعض المعابر والمرافئ التي لا يزال يسيطر عليها، فضلاً عن اتهامه بتنفيذ أجندة ايرانية واعادة تدعيم منظومة الحشد الشعبي العراقي والحوثيين في اليمن بعد هزيمة "حماس" في غزة، ما قد يؤدي حتماً الى تجدد الحرب بين اسرائيل و"حزب الله".



"الأنباء الالكترونية"