وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، تحذيراً مباشراً إلى الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، على خلفية تصريحات هجومية أطلقها الأخير ضد سياسات ترامب بشأن روسيا وأوكرانيا.

وفي منشور عبر منصته "تروث سوشال"، كتب ترامب: "أخبروا مدفيديف، الرئيس السابق الفاشل لروسيا، الذي يعتقد أنه لا يزال رئيساً، أن يراقب كلماته. إنه يدخل منطقة خطرة جداً!"، في لهجة وُصفت بالتهديد الصريح، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم".

وتأتي تصريحات ترامب رداً على انتقادات متصاعدة من مدفيديف، الذي اعتبر مؤخراً أن سياسات ترامب التصعيدية تجاه روسيا، خصوصاً في ما يتصل بملف الحرب في أوكرانيا، تُهدد بدفع الأمور نحو مواجهة مفتوحة.

وكان مدفيديف قد هاجم قرار ترامب تقليص المهلة الممنوحة لموسكو للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع كييف، من 50 يوماً إلى 10 فقط، معتبراً ذلك "خطوة نحو الحرب". وذكّر مدفيديف الرئيس الأميركي بأن روسيا "ليست إسرائيل أو إيران"، وأن "لغة الإنذارات لا تنفع معها".

كما انتقد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي تصريحات ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على روسيا وشركائها التجاريين، واصفاً إياها بأنها "استعراضية"، ومؤكداً أن موسكو لا تأبه بها.

ويأتي هذا التراشق الكلامي في وقت يشهد فيه المشهد الدولي تصعيداً متزايداً بين موسكو وواشنطن، على خلفية الحرب المستمرة في أوكرانيا، والعقوبات الغربية، وتنامي الخطاب المتبادل بين قادة البلدين.