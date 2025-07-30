أمرت السلطات الإكوادورية بـ"إخلاء احترازي" للشواطئ في أرخبيل غالاباغوس بسبب خطر تعرّضها لتسونامي من جراء زلزال ضخم بقوة 8.8 درجات وقع في المحيط الهادئ قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وقالت الهيئة الوطنية للوقاية من المخاطر في بيان، أوردته وكالة "فرانس برس" : إنّها أمرت بـ"تعليق فوري للأنشطة البحرية، بالإضافة إلى إخلاء احترازي للشواطئ والأرصفة والمناطق المنخفضة" في الأرخبيل الواقع على بُعد ألف كيلومتر من البرّ الرئيسي.

كما أصدرت السلطات الصينية تحذيرا اليوم من خطر حدوث تسونامي في مناطق عدة على سواحل البلاد الشرقية بعد الزلزال.

وقال مركز الوقاية من التسونامي في بيان: "استنادا إلى آخر نتائج التحذير والتحليل، خلص مركز الوقاية من التسونامي إلى أن الزلزال تسبب بتسونامي يتوقع أن يلحق أضرارا ببعض مناطق الصين الساحلية".