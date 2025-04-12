استقبل تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) في مقرّه العام في بيروت وزير الصناعة جو عيسى الخوري. خُصّص الاجتماع لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في لبنان، كما وسبل التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز الإنتاج وتفعيل بيئة الاستثمار خصوصاً في مجال الكهرباء.

استهلّ التجمّع اللقاء بعرض حاجات وأولويات القطاع الخاص الشرعي، حيث قدّم مشروعه ASPIRE. وشدّد التجمّع على ضرورة حل معضلة تعويضات نهاية الخدمة، والتمويل، وتسريع إصدار إجازات التصدير، واسترداد الضريبة على القيمة المضافة، وتحديث القوانين المتعلقة باستيراد المعدّات الصناعية، كما وتفعيل الحوافز الجمركية والضريبية، إلى جانب تخفيف العراقيل الإدارية والمالية التي تعيق النمو الصناعي وتحدّ من التوسع في الأسواق الخارجية.

تناول اللقاء كذلك أهمية وضع سياسة صناعية وطنية متكاملة تواكب التحديات، وإعادة النظر في معاهدات التجارة الدولية، وخلق بيئة تنافسية عادلة. وأكّد التجمّع أن الصناعة الوطنية لا تزال تمتلك إمكانات كبيرة، لكنّها بحاجة إلى خطوات فعلية لإعادة تنشيطها كمحرّك رئيسي للنمو.

من جهته، أبدى الوزير جو عيسى الخوري انفتاحه الكامل على التعاون مع التجمّع، خصوصًا لجهة تحفيز الاستثمار، وتخفيف الأعباء عن الصناعيين، وتحديث البيئة التشريعية والإدارية, كما ومَكننة الإدارة في وزارة الصّناعة. كما شدّد عيسى الخوري على أهمية العمل المشترك لمعالجة التحديات المزمنة، وتعزيز تنافسية الصناعات اللبنانية في الداخل والخارج.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات يعقدها RDCL مع المسؤولين، في إطار التزامه المستمر بتعزيز السياسات الإنتاجية، ودعم الاقتصاد الشرعي، وبناء شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.