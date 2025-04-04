Apr 4, 2025 9:51 PMClock
اقتصاد
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تجمّع الصناعيين في البقاع يعقد اجتماعه الدوري في زحلة

عُقِد  الاجتماع الدوري لتجمّع الصناعيين في البقاع برئاسة رئيس التجمع نقولا أبو فيصل، في مطعم Nelly's Kitchen ضمن مجموعة غاردينيا غران دور الاقتصادية.

استضاف اللقاء  كلّا من الدكتورة هلا فريحة ناصيف والسيّدة نتالي خوري بريدي، حيث قدّمتا مداخلات قيّمة تناولت مواضيع ذات صلة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي، وكان لها الأثر الإيجابي في إثراء النقاش الصناعي والإقتصادي.

وحضر الاجتماع أيضًا عدد من الصناعيين والإعلاميَين نقولا حداد وعارف مغامس، في أجواء حوار بنّاء تعكس روح التعاون والانفتاح على مختلف الآراء والخبرات.

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