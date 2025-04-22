اعلنت الهيئة التأسيسية لتجمع الأجراء المتقاعدين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة في لبنان، في بيان، ان "إشتراك الضمان الصحي الإلزامي للمتقاعدين الذي استبشرنا خيرا سنة تطبيقه ، اصبح عالة على كاهلنا بعد الانهيار الإقتصادي الكبير والازمات التي عصفت بالوطن. فقد انتقل هذا الضمان الصحي الإلزامي من نعمة الى نقمة، فكلما ارتفع الحد الادنى للأجور ترتفع معه قيمة الإشتراك الشهري وبخاصة اننا كأجراء متقاعدين لم نتقاض تعويضاتنا، ولا من معيل لنا واصبحنا نتكل على اولادنا في تأمين معيشتنا".

تابعت:"في الايام المقبلة، سوف تسوء اوضاعنا بارتفاع الاشتراك الشهري للضمان الصحي الالزامي بعد إقرار رفع الحد الادنى للأجور، فمن المتوقع ان يرتفع هذا الإشتراك الشهري الى نحو الاربعة ملايين والنصف ".

اضافت :"لذا نطالب بالعمل على الغاء الاشتراك الشهري او العمل على ان يكون اشتراكا رمزيا، إلغاء إلزامية الضمان الصحي للمتقاعدين ليصبح اختياريا"، واشارت الى ان "الحل الأمثل، ان تتولى الدولة تسديد اشتراكاتنا كونها هي رب العمل والتي أفنينا عمرنا في خدمتها وخدمة المواطن اسوة ببعض المؤسسات العامة والمصالح المستقلة التي بدأت بدفع اشتراكات الضمان الصحي الإلزامي عن مستخدميها المتقاعدين ".

ختمت:"نرفع صوتنا عاليا بمطلبنا بإعادة النظر بهذا الاشتراك الشهري الإلزامي، لننعم برعاية صحية وخصوصا اننا اصبحنا في سن قد نحتاج فيه في اي لحظة الى الرعاية الطبية" .