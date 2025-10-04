دعت اللجنة الصحية في تجمع الاطباء في لبنان و المكتب الصحي المركزي في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان، وزارتي التربية الوطنية والصحة العامة، الى أهمية اجراء التلقيح المجاني لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات، الحكومية والخاصة، وخصوصًا الاطفال، ضد الانفلونزا الموسمية، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية الصحية والمستوصفات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة.

كما طالب التجمعان، وزارتي الصحة العامة والتربية، بالتعاون من خلال تنظيم حملات الكشف الطبي المدرسي، بهدف اكتشاف الحالات المرضية، وتجهيز البنية التحتية للمدارس، إستعداداً للشتاء، صيانة الادوات الصحية والمجاري واجهزة التدفئة والتبريد، في تلك المؤسسات، واصدار منشورات توعوية موجهة الى الطلبة، حول مخاطر الانفلونزا، توزع في المؤسسات التعليمية، وتنشر في الصحف، وتبث عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع، اضافة الى تنظيم ندوات ومحاضرات تثقيفية صحية، حول الانفلونزا، في هذه المؤسسات.

وفي هذا الاطار، أبدى التجمعان، جاهزية واستعداد اطباء التجمعين، للمساهمة في جميع النشاطات الصحية والتثقيفية، لهذه المؤسسات، بدون مقابل مادي.