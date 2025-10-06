صدر عن شركة "تاتش" الاتي :"يهم شركة تاتش إعلام الرأي العام ومشتركيها أنها تمكّنت من معالجة عدم تطابق شرائح الـ SIM القديمة مع النظام التشغيلي الجديد منذ الصباح، حيث عملت الفرق التقنية وفريق عمل خدمة الزبائن على معالجة الأمر بوقت قياسي.

ما اوردت الشركة أن الاستثمار في عملية نقل قاعدة زبائنها إلى نظامها التشغيلي الجديد لتحديث شبكة تبديل المسارات الأساسية كانت خطوة لا بد منها ولم تكن خياراً، لأسباب موجبة عدة، أهمها الإفادة من استخدام الموارد لاستيعاب الضغط على الشبكة مع ضمان النظام الجديد لأعلى معايير الأمن التي باتت أمراً ملحاً في قطاع الاتصالات عموماً والخليوية تحديداً.

كما أكدت الشركة أنها تتخذ خطوةً إلى الأمام في مسار تحسين جودة خدمة الشبكة التي يختبرها مشتركوها حيث يمثّل هذا التحول نقلةً نوعيةً نحو المستقبل مع تأمين خدمات أسرع وأكثر فعالية وأمانًا للجميع.

وإذ هي تأسف للإزعاج الذي طال عدداً من حاملي الشرائح القديمة، تؤكّد الشركة على ضرورة تبديل الشرائح القديمة بشرائح جديدة تُمكّن المستخدمين من مواكبة هذه التحديثات والاستمتاع بجودة أفضل للخدمة.