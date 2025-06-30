المركزية- صدر عن شركة "تاتش" البيان الآتي: "استتباعاً لتنفيذ خطة عملها التي كانت كشفت عنها في آذار الماضي والمتعلقة باستعادة 90% من خدمة شبكتها في المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة في كل من الجنوب، البقاع والضاحية الجنوبية، وكما أكّدت شركة "تاتش" في بيانها الأخير الأسبوع الماضي، خلافاً لما تم تداوله مؤخراً، فهي مستمرة في أعمال الصيانة الخاصة بالمحطات المتواجدة في تلك المناطق، وتعمل بالتنسيق اليومي مع وزارة الاتصالات لتحقيق مزيد من التحسين على خدمة تغطية شبكتها لتخطي نسبة الـ 90% المحققة حتى الآن. وهي تنتظر الحصول على إذن للدخول إلى المواقع المتبقية التي يحظّر عليها الوصول إليها حالياً في الجنوب لأسباب أمنية والواقعة في المناطق الحدودية لإتمام أعمال الترميم.

وفي سياقٍ متواز، تُوظّف شركة تاتش الاستثمارات اللازمة والمتفق عليها مع وزير الاتصالات شارل الحاج لتطوير شبكتها بعد غيابٍ تام لأي استثمار على مدى الأربع سنوات الماضية، بعدما رسمت الخطوط العريضة لتحسين الشبكة، والتي تعمل على تحقيقها بالتنسيق مع الوزارة. وتشمل خطة عمل تطوير الشبكة التغطية، السعة وتعزيز بعض سمات الخدمة، وترتكز على المكوّنات التالية: تعزيز التغطية؛ توفّر الشبكة والمحطات؛ تعزيز الخدمة؛ تحسين جودة خبرة الزبون وخطة الجهوزية لموسم الصيف.

وفي التفاصيل المتعلقة باستعادة خدمة الشبكة، أوردت شركة تاتش أن لديها 25 محطة خارج الخدمة لأسباب متعددة، إلا أن أغلبية هذه المحطات تقع على طول الخط الحدودي، علماً أن جودة الاتصالات في تلك البلدات تتأثر بعض الشيء من حين لآخر بسبب الضغط المتنامي خلال أوقات الذروة. في المقابل، عملت الشركة على استحداث حلول بديلة وعملية أبرزها استبدال تلك المحطات بالمحطات النقّالة (MBTS) في حوش صور، ميس الجبل والخيام. وبتوجيهات من الوزير الحاج لتوحيد الجهود، تنسّق تاتش مع أوجيرو لسد فجوات التغطية كلما استدعى الأمر، وتأمين استمرارية الاتصال بشبكة الانترنت بشكل مستدام".