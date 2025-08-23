أكدت محكمة استئناف بولونيا اعتقال سيهري كوسنيتسوف، الأوكراني المتهم بتخريب خطوط أنابيب غاز نورد ستريم في سبتمبر- ايلول 2022، والذي أُلقي القبض عليه ليل الأربعاء والخميس في منزل بسان كليمنتي، في المدينة السياحية على ساحل البحر الادرياتيكي ريميني، إيطاليا.

لا يوافق كوسنيتسوف على تسليمه إلى ألمانيا. وقد صرّح بذلك خلال جلسة الاستماع التي نوقشت فيها مسألة المصادقة على مذكرة التوقيف الأوروبية.

ونفى في تصريحات مقتضبة، المعتقل البالغ من العمر 49 عامًا نفسه بشكل جوهري من التهم الموجهة إليه، وقال إنه يريد قراءتها بلغته الأم، وأنه لا يفهم الإنجليزية جيدًا. ولذلك، عُلّقت الجلسة حتى بعد الظهر، بعد العثور على مترجم فوري يتحدث الروسية والأوكرانية. وأضاف كوسنيتسوف أيضًا أنه كان في أوكرانيا أثناء التخريب، وهو حاليًا في إيطاليا لأسباب عائلية.