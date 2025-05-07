كشف وزير الزراعة نزار هاني أنّ "جزءاً كبيراً من الأسواق فُتح أمام المحاصيل الزراعية اللبنانية، وفي العاشر من أيّار المُقبل سيُفتح سوق الأردن أمام الحمضيّات اللبنانية بعد تواصلٍ وتعاونٍ مع وزير الزراعة الأردني، كما أننا سنزيد من كميات الموز المصدّر الى الأردن، فضلاً عن تصدير منتجاتنا الزراعيّة إلى العراق، والموردون الآن في طور تحضير إجازاتهم".

وأكّد لموقع mtv أنّ "هذه الخطوة هي مؤشّرٌ إيجابيّ على عودة تعاون لبنان مع جيرانه والدول الشقيقة على الصّعيد الزراعي وخصوصاً عبر التّصدير البرّي".

وعن أهميّة عودة التصدير الى دول الخليج وتحديداً الى السّعودية قال هاني: "طريق التصدير الى دول الخليج يمرّ عبر السعودية أولاً، وبدء عودة التصدير إشارة إيجابيّة جدّاً تعكس ما ينتظرنا من إعادة فتح أسواق برّاً وخصوصاً مع السعوديّة، ونأمل خيراً في هذا الإطار".