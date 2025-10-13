أكدت مصادر فلسطينية، مساء الأحد، أن حركة حماس سلمت رهائن إسرائيليين للصليب الأحمر بينهم أربعة رهائن أحياء مصابين بجراح خطيرة.

وقالت المصادر إن الجناح العسكري للحركة استدعى فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للقاء رهائن إسرائيليين لبدء عملية تسليمهم، وفق صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وقالت المصادر إنه "تم استدعاء فرق الصليب الأحمر لموقع وسط قطاع غزة، للقاء رهائن إسرائيليين".

ولم تشر المصادر إلى ما إذا كانت فرق الصليب الأحمر ستنقل الجثامين والرهائن إلى إسرائيل، أم أنها ستنتظر ترتيبات أخرى لتسليم الرهائن دفعة واحدة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه "تم إبلاغ عائلات الأسرى أن الدفعة الأولى من الإفراج ستكون صباحًا، من موقعين مختلفين في قطاع غزة، وبعد وقت قصير من ذلك، من المتوقع دفعة أخرى من موقع ثالث".