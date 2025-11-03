استقبلت بلدية بيت الدين وبدعوة من رئيسها عبدو كرم، في باحة قصر بيت الدين، 240 دراجاً من فريق "متحدو درّاجي لبنان"، في إطار فعاليات اختتام الموسم الصيفي السياحي لعام 2025، في احتفال وطني مميّز، حضره الى رئيس وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير، جمع من الشخصيات الثقافية والإجتماعية، وبمشاركة الفنان ميشال أبو سليمان.

حداد

استهل الإحتفال بكلمة لمسؤول العلاقات العامة في "متحدو درّاجي لبنان" شربل حداد، قال فيها: "من بيت الدين، هذا الصرح العريق الذي يجسّد جمال لبنان وتاريخه، نجتمع فيه اليوم على المحبة والوطنية، حاملين رسالة الدراج اللبناني الذي يجوب الطرقات رافعاً علم وطنه بفخر واعتزاز. إن وجودنا هنا ليس مجرد مشاركة رمزية، بل هو تأكيد على أن الرياضة قادرة أن تكون جسرًا للتواصل والوحدة بين جميع اللبنانيين مهما اختلفت انتماءاتهم ومناطقهم".

وتوجه بالتحية "لكل من ساهم في إنجاح هذا اللقاء، ولكل من يؤمن أنّ لبنان يعيش فينا ما دمنا نؤمن به".

وختم: "تحيا الرياضة، وتحيا السياحة، ويحيا لبنان الواحد وطن القلوب النابضة بالعزم والإيمان".

رئيس البلدية

بعد ذلك ألقى رئيس البلدية كلمة رحب فيها بفريق "متحدو دراجي لبنان" في " بيت الدين، بلدة التراث والثقافة والإنفتاح وبيت كل اللبنانيين"، وبالفنان ميشال أبو سليمان وجميع الحضور وأهل البلدة وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير".

وقال: "نفتخر اليوم باستقبالكم حاملين رسالة المحبة والوحدة والتلاقي بين أبناء الوطن. زيارتكم لبيت الدين ليست مجرد زيارة سياحية، بل رسالة أمل بوجه كل الصعوبات، ورسالة وفاء لهذا البلد الجميل الذي ما زال يجمعنا رغم كل الظروف. أنتم اليوم تبرهنون أنّ لبنان ما زال بألف خير، وأنّ الإرادة أقوى من التحديات".

وأكد كرم أن" بلدية بيت الدين تشجع دائماً المبادرات التي تعزز السياحة الداخلية وتسلط الضوء على جمال مناطقنا وتراثنا"، معرباً عن" استعداد البلدية دائماً لإستقبال كل نشاط يوحّد ويفرح ويعطي صورة جميلة عن لبنان".

واضاف: "اليوم زينتم طرقاتنا بدراجاتكم التي هي أكثر من وسيلة نقل، بل رفيقة الحرية، وشغف ومتعة وحياة. عند قيادتها يشعر الإنسان أنه يتنفس الحرية ويعيش الحياة التي منحنا إياها الرب بأجمل صورها. نفتخر بكم لأنكم سفراء للسلام والألفة والمحبة، من لبنان إلى كل لبنان. أنتم متحدون حقًا، لأنكم من كل المناطق والطوائف والمذاهب، وما يجمعكم هو لبنان وحب لبنان. لبنان يكبر بكم، وبيت الدين ستبقى دائمًا مفتوحة لكم بكل محبة. أهلاً وسهلاً بكم في بيوتنا وقلوبنا".

وخصّ كرم بالشكر الكابتن شربل حداد على "الجهد الكبير الذي بذله في التنظيم والتحضير لإنجاح هذا الإحتفال".

سيف الدين

ثم كانت كلمة لكل من رئيس "متحدو درّاجي لبنان" فادي سيف الدين ونائبه الكابتن جاك الحلو، اللذين عبّرا عن امتنان الفريق لحفاوة الاستقبال، وتوجها بشكر من القلب لمنظمي الإستقبال والإحتفال "على هذا الترحيب الدافئ والكلمات التي تعبّر عن روح لبنان الحقيقية"، واعتبرا أن "وجودهم اليوم في بيت الدين ليس مجرد مناسبة، بل لقاء يجمع القيم التي نؤمن بها: المحبة والانفتاح والعيش المشترك، مجددين من هذه الأرض التي تحمل عبق التاريخ، الإلتزام بأن يكون فريق "متحدو دراجي لبنان" دائمًا رسل سلام، يحملون اسم لبنان الموحَّد بكل فخر إلى العالم، ويؤمنون بأنّ قوة وطننا تكمن في وحدتنا وتنوّعنا، ليبقى لبنان الوطن الحلم، الموحَّد بالقلوب قبل الحدود".

أبو سليمان

وفي فقرة مميزة خلال الإحتفال، قدّم الفنان ميشال أبو سليمان مداخلة طريفة أضفت أجواء من الفرح والمرح، حيث قال مازحًا إنه كان درّاجًا في السابق، لكنه توقّف عن قيادة الدراجة بعد أن رُزق بأول طفل.

وختم بتحية لرئيس البلدية والدراجين وقال: "يا ريت كل الشعب اللبناني بيتمثل فيكن، قدّيش حلوة وحدتكن وتنوّعكن الطائفي والإنساني".

وفي ختام اللقاء، التُقطت الصور التذكارية، وقُدمت شهادات تقدير إلى المشاركين، في أجواء من الألفة والفرح الوطني، جسّدت رسالة "متحدو درّاجي لبنان" في الوحدة والسلام والعيش المشترك.