المركزية- عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 17 تموز 2025 والذي تم بموجبه إعادة جدولة رحلات الشركة إلى أثينا وعدد من المحطات الأخرى، أعلنت شركـة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن:
1-إعادة ادراج رحلات الشركة من وإلى اثينا خلال الفترة الممتدة من الأحد 20 تموز ولغاية الأحد 07 ايلول 2025 وفقاً لموعدها الأساسي: الإقلاع من بيروت عند الساعة 09:10 والإقلاع من أثينا عند الساعة 12:05 (باستثناء الرحلات المشغلة أيام الثلاثاء 22 والخميس 24 والسبت 26 تموز و السبت 02 آب) ليصبح جدول رحلات الشركة إلى أثينا كالتالي:
|
أيام التشغيل
|
توقيت الاقلاع المعتمد
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
يومياً (باستثناء الرحلات المشغلة
|
09:10
|
اثينا
|
بيروت
|
ME251
|
12:05
|
بيروت
|
اثينا
|
ME252
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
|
أيام التشغيل
|
توقيت الاقلاع المعتمد
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
الثلاثاء 22 تموز
الخميس 24 تموز
|
07:00
|
اثينا
|
بيروت
|
ME251
|
09:55
|
بيروت
|
اثينا
|
ME252
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
|
أيام التشغيل
|
توقيت الاقلاع المعتمد
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
السبت26 تموز و 2 آب
|
07:00
|
اثينا
|
بيروت
|
ME251
|
10:10
|
بيروت
|
اثينا
|
ME252
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
2- تبكير موعد إقلاع بعض رحلاتها لأيام الإثنين 21 والأربعاء 23 والجمعة 25 تموز (الى كل من لارنكا واسطنبول وجدة) لأسباب تشغيلية وفق التالي:
- جدول الرحلات المعدلة ليوم الأثنين 21 تموز 2025:
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
06:25
|
08:25
|
اسطنبول
|
بيروت
|
ME265
|
09:20
|
11:20
|
بيروت
|
اسطنبول
|
ME266
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
- جدول الرحلات المعدلة ليوم الأربعاء 23 تموز 2025:
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
06:25
|
08:25
|
اسطنبول
|
بيروت
|
ME265
|
09:20
|
11:20
|
بيروت
|
اسطنبول
|
ME266
|
06:00
|
08:25
|
لارنكا
|
بيروت
|
ME271
|
07:30
|
09:55
|
بيروت
|
لارنكا
|
ME272
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
- جدول الرحلات المعدلة ليوم الجمعة 25 تموز 2025:
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
06:25
|
08:25
|
اسطنبول
|
بيروت
|
ME265
|
09:20
|
11:20
|
بيروت
|
اسطنبول
|
ME266
|
06:00
|
08:25
|
لارنكا
|
بيروت
|
ME271
|
07:30
|
09:55
|
بيروت
|
لارنكا
|
ME272
|
08:00
|
08:55
|
جدة
|
بيروت
|
ME364
|
11:30
|
12:25
|
بيروت
|
جدة
|
ME365
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة