المركزية- عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 17 تموز 2025 والذي تم بموجبه إعادة جدولة رحلات الشركة إلى أثينا وعدد من المحطات الأخرى، أعلنت شركـة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن:

1-إعادة ادراج رحلات الشركة من وإلى اثينا خلال الفترة الممتدة من الأحد 20 تموز ولغاية الأحد 07 ايلول 2025 وفقاً لموعدها الأساسي: الإقلاع من بيروت عند الساعة 09:10 والإقلاع من أثينا عند الساعة 12:05 (باستثناء الرحلات المشغلة أيام الثلاثاء 22 والخميس 24 والسبت 26 تموز و السبت 02 آب) ليصبح جدول رحلات الشركة إلى أثينا كالتالي:

أيام التشغيل توقيت الاقلاع المعتمد الى من رقم الرحلة يومياً (باستثناء الرحلات المشغلة

أيام 22 و 24 و 26 تموز و 02 آب) 09:10 اثينا بيروت ME251 12:05 بيروت اثينا ME252

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

أيام التشغيل توقيت الاقلاع المعتمد الى من رقم الرحلة الثلاثاء 22 تموز الخميس 24 تموز 07:00 اثينا بيروت ME251 09:55 بيروت اثينا ME252

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

أيام التشغيل توقيت الاقلاع المعتمد الى من رقم الرحلة السبت26 تموز و 2 آب 07:00 اثينا بيروت ME251 10:10 بيروت اثينا ME252

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

2- تبكير موعد إقلاع بعض رحلاتها لأيام الإثنين 21 والأربعاء 23 والجمعة 25 تموز (الى كل من لارنكا واسطنبول وجدة) لأسباب تشغيلية وفق التالي:

- جدول الرحلات المعدلة ليوم الأثنين 21 تموز 2025:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة 06:25 08:25 اسطنبول بيروت ME265 09:20 11:20 بيروت اسطنبول ME266

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

- جدول الرحلات المعدلة ليوم الأربعاء 23 تموز 2025:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة 06:25 08:25 اسطنبول بيروت ME265 09:20 11:20 بيروت اسطنبول ME266 06:00 08:25 لارنكا بيروت ME271 07:30 09:55 بيروت لارنكا ME272

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

- جدول الرحلات المعدلة ليوم الجمعة 25 تموز 2025:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة 06:25 08:25 اسطنبول بيروت ME265 09:20 11:20 بيروت اسطنبول ME266 06:00 08:25 لارنكا بيروت ME271 07:30 09:55 بيروت لارنكا ME272 08:00 08:55 جدة بيروت ME364 11:30 12:25 بيروت جدة ME365

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة