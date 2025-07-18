Jul 18, 2025 1:31 PMClock
اقتصاد
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بيان من الـ"ميدل إيست" إلى المسافرين إلى أثينا

المركزية- عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 17 تموز 2025 والذي تم بموجبه إعادة جدولة رحلات الشركة إلى أثينا وعدد من المحطات الأخرى، أعلنت شركـة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن:

1-إعادة ادراج رحلات الشركة من وإلى اثينا خلال الفترة الممتدة من الأحد 20 تموز ولغاية الأحد 07 ايلول 2025 وفقاً لموعدها الأساسي: الإقلاع من بيروت عند الساعة 09:10  والإقلاع من أثينا عند الساعة  12:05 (باستثناء الرحلات المشغلة أيام الثلاثاء 22 والخميس 24 والسبت 26 تموز و السبت 02 آب) ليصبح جدول رحلات الشركة إلى أثينا كالتالي:

أيام التشغيل

توقيت الاقلاع المعتمد

الى

من

رقم الرحلة

يومياً (باستثناء الرحلات المشغلة
 أيام 22 و 24 و 26 تموز و 02 آب)

09:10

اثينا

بيروت

ME251

12:05

بيروت

اثينا

ME252

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة    

أيام التشغيل

توقيت الاقلاع المعتمد

الى

من

رقم الرحلة

الثلاثاء 22 تموز

الخميس 24 تموز

07:00

اثينا

بيروت

ME251

09:55

بيروت

اثينا

ME252

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة    

أيام التشغيل

توقيت الاقلاع المعتمد

الى

من

رقم الرحلة

السبت26 تموز و 2 آب

07:00

اثينا

بيروت

ME251

10:10

بيروت

اثينا

ME252

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة   

2-  تبكير موعد إقلاع بعض رحلاتها لأيام الإثنين 21 والأربعاء 23 والجمعة 25 تموز (الى كل من لارنكا واسطنبول وجدة) لأسباب تشغيلية وفق التالي:

- جدول الرحلات المعدلة ليوم الأثنين 21 تموز 2025:

 

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

06:25

08:25

اسطنبول

بيروت

ME265

09:20

11:20

بيروت

اسطنبول

ME266

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة    

- جدول الرحلات المعدلة ليوم الأربعاء 23 تموز 2025:

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

06:25

08:25

اسطنبول

بيروت

ME265

09:20

11:20

بيروت

اسطنبول

ME266

06:00

08:25

لارنكا

بيروت

ME271

07:30

09:55

بيروت

لارنكا

ME272

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة    

- جدول الرحلات المعدلة ليوم الجمعة 25 تموز 2025:

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

06:25

08:25

اسطنبول

بيروت

ME265

09:20

11:20

بيروت

اسطنبول

ME266

06:00

08:25

لارنكا

بيروت

ME271

07:30

09:55

بيروت

لارنكا

ME272

08:00

08:55

جدة

بيروت

ME364

11:30

12:25

بيروت

جدة

ME365

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة    

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