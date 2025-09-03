المركزية- صدر عن معهد البحوث الصناعية بيان بأعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر آب 2025 جاء فيه:

البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 3,835 بياناً جمركياً

البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 34 بياناً جمركياً

البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 1,128 بياناً جمركياً

البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 616 بياناً جمركياً

البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 2,057 بيان جمركي

البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 2,443 بياناً جمركياً

البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 102 بيان جمركي

وتوزّعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (4)، مستحضرات تجميل (12)، أدوات تلحيم (7)، أجهزة ولوازم كهربائية (57)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (9)،

أدوات طبية (1)، زيت هيدروليك (1)، أجهزة طاقة (3)، مفروشات (5)، أقمشة (3).

علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:

البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج

أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 98 بياناً جمركياً

البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 4 بيانات جمركية

وهي مفصّلة على الشكل التالي:

محارم معطرة – تلوث جرثومي – 7200 Packs - الصين– مرفأ بيروت/زيت هيدروليك - نسبة الرغوة 450 ونسبة اللذوجة53,2 – 250 غالون – العراق- مرفأ طرابلس/أدوات طب أسنان - عدم وجود اسم المصنع والشهادات المطلوبة - 2000 قطعة - الصين - مطار بيروت/قطن – ظهور شوائب من الداخل عند الإستعمال- 400 Packs - مصر - مرفأ بيروت.