المركزية- صدر عن معهد البحوث الصناعية بيان عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر تشرين الاول 2025

- البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 4.604 بيانات جمركية

- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 36 بيانا جمركيا

- البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 1.390 بيانا جمركيا

- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 737 بيانا جمركيا

- البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 2.441 بيانا جمركيا

- البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه : 2.396 بيانا جمركيا

- البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 111 بيان اجمركيا

وتوزّعت على الشكل التالي: مستحضرات تجميل (15)، ادوات تلحيم (4)، أجهزة ولوازم كهربائية (59)، منتجات ورقية وقطنية ومنسوجات (3)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (18)، ادوات طبية (6، مفروشات (4)، اجهزة طاقة (2).

علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:

- البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج

أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 108 بيانات جمركية

- البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 3 بيان جمركي

وهي مفصّلة على الشكل التالي: محارم معطرة - تلوث جرثومي - 400 قطعة - تركيا - مرفأ طرايلس/مطاحن كهربائية - عدم وجود فاصل امان - 211 قطعة - هولندا - مرفأ بيروت/مطاحن كهربائية - عدم وجود فاصل امان - 500 قطعة - الصين - مرفأ بيروت".