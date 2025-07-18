أصدر المكتب الإعلامي في وزارة المال البيان الآتي: "رداً على الاستفسارات التي ترد إلى وزارة المال حول تداعيات قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ الضريبة على المحروقات، على زيادة بعض الرواتب. يهمّ المكتب الإعلامي في وزارة المال أن يوضح أن المسألة قيد الدرس بين وزير المال الذي قدم بالأمس الى مجلس الوزراء عرضاً للموضوع وانعكاساته، وبين المجلس لاتخاذ القرار المناسب، باعتبار المجلس صاحب القرار النهائي في هذا الشأن".

