صدر عن "تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت" بيان قال فيه: "بعد تقاعس مجلس النواب بكتله ونوابه المستقلين – الذين تواصلنا مع معظمهم – عن مساعدتنا في وضع اقتراح قانون معجل مكرر على جدول أعمال المجلس، والذي يقضي بمساواة جرحى انفجار مرفأ بيروت بجرحى الجيش اللبناني، وذلك رغم الوعود التي أُعطيت لنا ورغم معاناة الجرحى وإهمالهم المستمر منذ أربع سنوات ونصف سنة، توجهت اللجنة التأسيسية في التجمع إلى وزير الصحة العامة، الذي بادر مشكورا إلى تبني عمليات وعلاجات جرحى الانفجار بنسبة 100% حتى لو كانوا مضمونين. وفي السياق نفسه، تم التواصل مع وزيرة الشؤون الاجتماعية، التي بادرت مشكورة، بالتنسيق معنا عبر مديرة مكتبها، إلى تفعيل بطاقات الوزارة الممنوحة لذوي الحاجات الخاصة، ومنحها لمن لم يحصل عليها بعد، ضمن آلية خاصة وسريعة. كما خصصت مبلغ 40 دولارا شهريا لكل جريح من جرحى انفجار مرفأ بيروت. وتم تزويد الوزارة بلوائح الأسماء التي في حوزتنا، ويجري تحضير لوائح إضافية".

ودعا "كل جريح من جرحى الانفجار لم يتواصل معنا بعد، إلى الاتصال بسلام إسكندر على الرقم 71183608 لتسجيل أسمائهم وإلحاقها بالقوائم للاستفادة من هذه التقديمات".