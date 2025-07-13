شارك رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية رامز بو نادر في فعالية "يوم العرق اللبناني واليوم العالمي للتذوق" التي نظمتها وزارة الزراعة وبلدية زحلة معلقة- تعنايل وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، في بارك جوزف طعمة سكاف– زحلة.

وألقى بو نادر كلمة أكد فيها أن "صناعة العرق في لبنان تعود إلى زمن بعيد، وأصبحت جزءا من تراثنا وإرثا نحافظ عليه ونورثه للأجيال القادمة"، مشددا على أن "لبنان، وإن لم يكن المنتج الوحيد للعرق، يبقى المرجع لهذه الصناعة".

وأضاف: "يشهد الذواقون للعرق اللبناني بتميزه. ونحن كنقابة قطاعية نعتبره قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، يجب رعايتها لضمان ديمومتها، وتوسيع أعمالها، وزيادة انتشارها محليا وعالميا، بما يعزز فرص العمل والإنتاج في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة".

ودعا إلى "تعزيز الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص، والعمل داخل كل قطاع على حدة، وتنويع المستهلكين لاختياراتهم من المشروبات الروحية، وصولا إلى منح العرق المكانة البارزة التي يستحقها".

وحض بو نادر المستهلكين على تفضيل المنتجات الوطنية، لا سيما الصناعات الغذائية والمشروبات الكحولية مثل العرق والنبيذ والبيرة، عند الشراء من نقاط البيع.

وفي الختام، نوه بذكرى مؤسس نقابة الكحول والخمور والمشروبات الروحية الراحل كارلوس العظم، مشيدا ب"تفانيه ورؤيته الواضحة في تطوير هذا القطاع".